Discuten diputados por ley de delfinarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó por 11 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, las reformas al artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, con el fin de prohibir la operación de delfinarios y la inhibición de la reproducción de especies dentro de los mismos en México.



El cambio a la ley precisa que queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes, así como cualquier actividad que involucre a estas especies y que no tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.



El grupo presidido por el diputado Arturo Álvarez Angli del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), determinó también que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contará con un plazo de 6 meses para integrar un registro de mamíferos marinos en cautiverio, con la finalidad de que no haya un cambio o suplencia de los mismos.



El coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Jesús Sesma Suárez, señaló que existe un total de 387 mamíferos marinos en todos los delfinarios del País, de los cuales el 70% son delfines. Explicó también que con el dictamen no se cierran los delfinarios de facto, en cambio, se contempla una última generación de las actuales especies que se encuentran en los delfinarios.



Aseguró que, a decir de la Secretaría de Salud, la delfinoterapia tiene poca evidencia científica de efectividad y es poco reconocida. Respecto a las afectaciones que sufrirán los delfines por la falta de oportunidad de reproducción dentro de estos espacios, declaró: “prefiero tener 270 delfines mártires por las futuras generaciones de la especie”.



Entre legisladores de otros grupos parlamentarios los comentarios a las reformas se enmarcaron como críticas en contra. El diputado Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, se manifestó en contra de esta decisión pues, aseguró, va en tendencia prohibicionista y apuntó que se necesita de más tiempo para su análisis. “La posición de Nueva Alianza es reconsiderar el que se postergue el dictamen, ya que no hay condición coyuntural ni existen los consensos”, expresó.



Por su parte, el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Partido Acción Nacional, consideró que esta acción evitará la reproducción de delfines para su reinserción. “Debe galardonarse este tipo de instalaciones, en lugar de prohibirse”, dijo. Destacó el caso de la ballena Keiko que, tras ser liberada, seguía buscando humanos para interactuar con ellos y proveerse de alimento, por lo que después falleció.



María García Pérez, del mismo grupo parlamentario, pidió no repetir los errores cuando se aprobaron los circos sin animales, ya que no se sabe a dónde fueron esos animales y cuántos murieron. “Vimos las causas, pero no conocimos las consecuencias de lo que hicimos”, dijo.



Por parte del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Sara Latife Ruíz Chávez cuestionó la falta de claridad sobre qué tipo de hormonas se van a administrar a los mamíferos marinos para evitar su reproducción. José Luis Toledo Medina dijo que no deben aprobarse leyes prohibitivas que atenten contra el turismo en México, tomó como ejemplo a Quintana Roo, donde los delfinarios generan 3 mil empleos directos y 15 mil indirectos.



Del PVEM, la diputada María Ávila Serna propuso adicionar que serán exentos de la reforma, aquellos ejemplares objeto del protocolo de Atención para varamiento de mamíferos marinos y aseguramientos efectuados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.



Los propietarios de estos mamíferos contarán con un plazo de 30 días naturales para integrar un inventario de ejemplares para garantizar que no haya intercambio o suplencia de los mismos, así como evitar su reproducción, lo cual deberá ser entregado a la Semarnat.