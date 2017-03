Gana 'Don Neto' amparo para solicitar liberación anticipada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un Tribunal federal en el estado de Jalisco concedió un amparo a Enrique Rafael Fonseca Carrillo, "Don Neto", para que inicie el trámite de solicitud de libertad anticipada.



El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito confirmó un amparo otorgado a "Don Neto" para que un Juez Primero de Distrito Especializado en a Ejecución de Penas, dé entrada al trámite de libertad preparatoria.



La sentencia ordena que el juez aplique la legislación vigente en 1985 que permitía a los condenados solicitar la remisión parcial de la pena.



Es decir, que se realice el cómputo de que por cada dos días que "Don Neto" permaneció recluido se le puede descontar un día de la condena y que se le permita ofrecer pruebas de que cumplió con los requisitos establecidos en la legislación de 1985 para gozar de este beneficio.



Esto no significa que en automático el capo sea puesto en libertad y las medidas de seguridad instaladas en su domicilio en el Estado de México, lugar donde se encuentra cumpliendo su condena en la modalidad de prisión domiciliaria, sino que el juez deberá valorar las pruebas y determinar si es posible o no considerar que "Don Neto" ya cumplió con el objetivo de reinserción social al observar buena conducta, no representar un riesgo para la sociedad, haber cumplido con el tiempo requerido, entre otras.



Ernesto Fonseca Carrillo fue excarcelado y puesto bajo arresto domiciliario en 2016 por problemas de salud. Se piensa que tiene 86 u 87 años. En su casa, Fonseca debía usar un brazalete electrónico y era vigilado por cuatro guardias y le faltan casi nueve años de una sentencia de 40 en prisión.



Fonseca, cofundador del Cártel de Guadalajara, fue declarado culpable del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.



Otro cofundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue dejado en libertad en el 2013 luego que una corte de apelaciones anuló su condena por el asesinato de Camarena sobre bases jurisdiccionales.



La Suprema Corte de México anuló el fallo tres meses más tarde y se emitió una orden de arresto contra Caro Quintero, pero éste sigue prófugo. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.