Recrimina presidente de la CNDH impunidad en México

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que este 2016 no fue un buen año para los Derechos Humanos en México.“Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, indiferencia y encubrimiento parecerían ser la constante”, reclamó, ante la presencia del presidente de México.El ombudsman pidió a Enrique Peña Nieto que realmente se escuchen las denuncias que hacen las personas.Acusó que en varias partes del País no hubo condiciones mínimas de seguridad, por lo que aumentaron los homicidios, secuestros, desapariciones, extorsiones y robos.Exigió que los militares regresen a los cuarteles, pues a ellos les correspondes otras tareas de seguridad, reporta Reforma Asimismo criticó al gobierno la falta de atención que le proporcionan a las recomendaciones que hacen organismos nacionales respecto a denuncias de violaciones de derechos humanos, y de que sólo les dan seguimiento y atención hasta que una instancia internacional hace el reclamo, como en el caso Iguala.“El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas", agregó.Luis Raúl González también exhortó que “las fosas que se ubiquen con restos humanos sean trabajadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, a efecto de que la justicia y la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las mismas y sus familiares".Respecto a la situación de los migrantes, llamó a las autoridades a tener una "ética de la coherencia", para que también se respeten los derechos humanos de los migrantes que cruzan por México.De igual manera calificó de insuficientes las acciones en derechos humanos que el Gobierno ha hecho por los migrantes mexicanos en EU."Es preciso que todas las autoridades asuman que la escénica del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad", añadió."El cumplimiento de la ley debe ir aparejado con el comportamiento ético y ejemplar de lo servidores públicos", finalizó.