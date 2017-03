Peña Nieto llama a restablecer orden democrático en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto estableció que México no puede permanecer indiferente ante el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela por lo que ante la OEA "y en todos los foros pertinentes" alzará su voz contra esta situación y a favor de la democracia participativa en esa nación sudamericana.Hace unos momentos, en el marco del Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez en Los Pinos, indicó que en las últimas semanas el gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela.El jefe del Ejecutivo enfatizó que México ha promovido en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sean los propios hermanos venezolanos, a través del diálogo quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia."México observa, por lo tanto, con grave preocupación las resientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa."Ante estos hechos, México no puede permanecer indiferente, como no lo hicimos en 2002 cuando se intentó derrocar de manera ilegal al gobierno constituido. En aquella ocasión México alzó su voz en la OEA para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela".Subrayó que hoy México actúa con la misma convicción en defensa de los valores esenciales de la democracia y del orden constitucional en Venezuela. Informó:"Por ello, he dado instrucciones a la Cancillería Mexicana para que la voz de México se escuche nuevamente en la OEA y en todos los foros pertinentes con claridad y firmeza, fiel a nuestros principios y con entrañable cariño al pueblo venezolano. Hago votos porque la vía del diálogo de buena fe y a través de él, Venezuela recupere muy pronto y a plenitud el orden democrático".El presidente Peña Nieto dijo que la defensa de los derechos humanos obliga a la defensa de la democracia y de sus instituciones. "Nos obliga a la defensa de la democracia representativa que reconoce la pluralidad de una sociedad y de su diversidad", puntualizó.