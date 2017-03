Procesarán a 'narcofiscal' en Nueva York

SAN DIEGO, California(GH)

El fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, que fue arrestado en San Diego el pasado lunes, será procesado en Nueva York, confirmó su abogado defensor, Guadalupe Valencia.



Veytia, quien cuenta con doble ciudadanía (estadounidense y mexicana) fue presentado en la Corte Federal en San Diego ante el juez Bernard G. Skomal, como parte del proceso de extradición hacia Nueva York, este 30 de marzo.



“Este es un caso de Nueva York, lo único que ocurre aquí en San Diego es el procedimiento de mover al acusado a Nueva York, los fiscales aquí no saben nada del caso”, comentó Valencia.



Veytia permanecerá en San Diego por lo menos una semana más, mencionó el abogado, antes de viajar al Este de Estados Unidos para ser procesado.



Veytia seguirá bajo arresto debido a que su audiencia para poder pedir libertad condicional será en Nueva York, confirmó Valencia.



De acuerdo con documentos de la acusación, el ex fiscal mexicano enfrenta tres delitos graves por conspiración del tráfico, manufactura y distribución de drogas incluyendo heroína, metanfetaminas, mariguana y cocaína.



“Mi cliente fue arrestado cuando venía a visitar a su familia en Estados Unidos”, agregó Valencia.



próxima audiencia en abril



A petición de la defensa, el juez fijó el 6 de abril para una audiencia sobre el traslado de Veytia a Nueva York, donde se originó la acusación y se giró la orden para su aprehensión, en particular en la Corte para el Distrito Este, con sede en Brooklyn.



Se trata de la misma Corte y Fiscalía que llevan el proceso contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.