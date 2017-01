Indígenas despojan de su casa a adulto mayor y su nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Indígenas de la comunidad de Chalahuitzintla, municipio de Huejutla, despojaron de su vivienda y quitaron sus pertenencias a un adulto mayor monolingüe de 80 años de edad y a su nieto, luego de que no tuvieran recursos para pagar 14 mil 500 pesos por concepto de faenas no realizadas a la población.



De acuerdo con los pobladores de ese lugar, se aplicaron los usos y costumbres de la región, ya que José Lucas Hernández, quien no habla español, y su nieto Julio, no realizaron 54 faenas y tampoco cumplieron con el pago de 14 mil 500 pesos como reparación.



Artemio Jacinto Hernández, quien se desempeñaba como delegado de la comunidad en 2016, determinó hacer efectivo en junio de ese año el pago de las faenas; ante lo cual los afectados señalaron que no podrían pagarla ya que Julio tiene un salario de apenas 80 pesos al día.



Para septiembre de ese mismo año, la comunidad volvió hacer un segundo requerimiento y aprovechando que el nieto había salido, le cortaron todos los servicios de agua potable y energía eléctrica.



Pese a las súplicas que realizó esta familia para que les otorgarán un plazo para liquidar el adeudo, los pobladores se negaron y amenazaron con derribar la casa.



Además, ante el riesgo de que Julio fuera encarcelando decidió abandonar el pueblo, en tanto que su abuelo fue desalojado de la vivienda, la cual fue clausurada por los habitantes quienes le colocaron una cadena y candado.



Ante estos hechos se inició la carpeta de 05 2017-0067 ante la agencia del Ministerio Público, y en contra del ex delegado Artemio Jacinto Hernández, el suplente Félix Hernández y el secretario Pablo Hernández.