Netanyahu vuelve a negar que se pronunciara sobre México en tuit

HERMOSILLO, Sonora(GH)

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 de enero de 2017

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió hoy en que no se pronunció sobre las relaciones entre EU y México en un tuit de apoyo al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la construcción de un muro fronterizo."Aprovecharé esta oportunidad para explicar o aclarar lo que dije y no dije en mi tuit de la otra noche", expuso hoy el jefe de Gobierno, según EFE El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, hablará hoy con Enrique Peña Nieto , para superar la crisis diplomática que ha suscitado el tuit de Benjamín Netanyahu.El embajador israelí en México, Jonathan Peled, se reunió ayer con el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos de Icaza, y acordaron continuar las conversaciones "con el fin de resolver el asunto" y mantener "las buenas relaciones entre los dos países", detalló un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de Israel, reporta la agencia EFE El día sábado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró en Twitter su apoyo al muro que busca construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México, lo cual desató un claro rechazo por parte de las autoridades mexicanas y de la comunidad judía en el País.Varios medios israelíes no tardaron en cubrir la noticia, destacando el enojo de México por la declaración de Netanyahu y el intento de la cancillería de Israel de asegurar que la opinión del primer ministro no significaba un posicionamiento de Jerusalén “respecto a las relaciones entre EU y México”.El Times de Israel y el portal de noticias Haaretz destacaron que el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Emmanuel Nahson, señaló que la declaración de Netanyahu sobre el muro “hablaba sólo de nuestra experiencia específica en seguridad, la cual estamos dispuestos a compartir”.La declaración de la cancillería israelí ocurrió luego de que funcionarios mexicanos llamaran a Jerusalén y “exigieran con enojo una aclaración”.“México reprende a Israel por tuit de Netanyahu sobre el muro”, titulo la noticia el Jerusalem Post, destacando la reacción de enojo de importantes figuras de la comunidad judía en México, así como “una declaración inusualmente contundente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México”.