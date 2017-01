Exigen PRI, PAN y PRD parar nuevo gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los presidentes de los principales partidos políticos (PAN, PRD, e incluso PRI) exigieron al gobierno federal dar marcha atrás al nuevo aumento al precio de las gasolinas que se prevé en febrero, como parte de la liberalización de las gasolinas.“Lo que exigimos como partido es que el gobierno lleve a cabo todas las medidas a su alcance para que en corresponsabilidad presupuestaria, se evite un cambio al precio de los combustibles en el mes de febrero y se proteja, a través de todas las medidas públicas técnicas posibles con responsabilidad técnica, la economía familiar de todos los mexicanos, sobre todo de quienes menos tienen”, dijo el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza en la plenaria de diputados del partido.Señaló que los legisladores del tricolor están a favor de mejorar las condiciones de la economía familiar.Dijo que el PRI es un partido que se preocupa por el bienestar de las familias y han sido sensibles de la afectación que ha generado el aumento a los precios de las gasolinas.“He comentado con nuestros diputadas y diputados priístas, como lo hice con las senadoras y senadores, que el PRI es un partido con plena convicción de justicia social, es un partido que se preocupa por el bienestar de las familias y por la economía.“En ese sentido, hemos sido sensibles de la afectación que ha tenido en el alza a los precios de los combustibles”, agregó.El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya , insistió en la urgente necesidad de que el gobierno desista del gasolinazo de febrero, ya que “significa duro golpe a la economía familiar”.Solicitó al Ejecutivo ser más sensible ante la situación que viven los mexicanos, ya que al aumentar el precio de las gasolinas y el diesel se incrementa el precio de los productos de la canasta básica, así como de otros hidrocarburos como el gas.“El PAN está del lado de los ciudadanos y en contra del gasolinazo. Es por ello que seguiremos realizando un conjunto de acciones para hacerle frente a esa medida. Hacemos un serio llamado al gobierno federal para que sea sensible a la realidad que hoy vive nuestro país”, pidió.Anaya recordó que su partido presentó una iniciativa para disminuir 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas, con la intención de que se mantengan los costos de 2016.“México vive un problema de inflación, pues en la primera quincena de enero se registró el peor aumento de los últimos 18 años, debido al incremento de las gasolinas”, sostuvo.La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, se sumó a las voces que piden que se suspenda el gasolinazo, al señalar que hasta ahora ha quedado demostrado ser uno de los temas que más ha “golpeado” a la ciudadanía. “Nosotros vamos a seguir insistiendo por todos los medios; no claudicamos en el tema de los amparos; no renunciamos a la movilización. Vamos a ver qué otras alternativas tenemos, vamos a platicar con otros partidos y si el PRI quiere ir a esta convocatoria, que se sume, que nos apoye con los votos de sus legisladores”, dijo.Destacó que tras la marcha nacional a la que convocaron el pasado 15 de enero, quedó registrado que el PRD pudo encabezar una lucha social que revierta los impactos del gasolinazo, “una lucha que no va a ser sencilla, que no depende solamente de nosotros, pero que en gran medida nosotros tenemos la responsabilidad de poder buscar que esto se revierta”.Barrales Magdaleno dijo que el PRD seguirá defendiendo a los mexicanos contra el incremento a las gasolinas, ya que cuando le pregunta a la gente en las calles qué partido creen que pueda o esté defendiéndolos del gasolinazo, “contestan que el PRD”.Preocupa: Gamboa. El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, se expresó ante el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y los directores de Pemex, José Antonio González, y de la CFE, Francisco Hernández, por el aumento al precio de las gasolinas.Tras el llamado de Ochoa Reza a detener el gasolinazo para fortalecer la economía familiar, Gamboa dijo al titular de Sener: “Créame que nos preocupa y nos ocupa a las senadoras y a los senadores este tema.“Le pedimos su sensibilidad, lo conocemos de mucho tiempo atrás, [sabemos] que la tiene, reconocemos su capacidad de interlocución con las autoridades correspondientes. Mañana [hoy] vendrá el secretario de Hacienda, a las 10:00 de la mañana. Igualmente, del director de Pemex: conocemos su capacidad, su manera de flexibilizar la cosas que se pueden. Entiendo que no podemos perder el rumbo de las finanzas públicas y tenemos que cuidar y guardar el equilibrio de las mismas. Pero es un tema que le inquieta mucho tanto a mis compañeras como a mis compañeros”.Por separado, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , reiteró el llamado al presidente Enrique Peña Nieto “para que se evite a toda costa el incremento a los precios de los combustibles anunciado para este mes de febrero”.Mancera dijo que no es un momento adecuado para realizar este incremento: “Me parece que hay mecanismos para poder analizar y llevar a cabo el incremento, si es que fuera indispensable a otra época, a otro tiempo, no ahora, porque ahora se está hablando de unidad nacional”. Aseguró que debe conformarse un consejo nacional para esta crisis.La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, dijo que no hay motivo ni pretexto para aumentar las gasolinas y la Secretaría de Hacienda debe recortar el gasto corriente que es excesivo.