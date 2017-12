Regidor tabasqueño fue degollado en su casa; PRD exige justicia

TABASCO(SUN)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco inició las investigaciones por el asesinato del regidor del PRD en el municipio de Jalapa, Gabriel Hernández Arias, quien fue encontrado degollado en su domicilio.



El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sol Azteca condenó este hecho y exigió castigo para los responsables.



El cuerpo del funcionario municipal fue localizado en el interior de su casa, ubicada en la comunidad de Calicanto tercera sección.



Familiares fueron quienes encontraron la mañana de este sábado el cuerpo de Hernández Arias, amarrado de las manos y con varias heridas en el cuello hechas con un arma punzo cortante.



Tras el hallazgo dieron aviso a las autoridades municipales y estatales.



Integrantes de la Fiscalía acordonaron la zona, y se levantó el cuerpo para realizarse la necropsia de ley y alrededor de las 17:00 de la tarde fue entregado a su familia.



Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes y aun cuando no se descarta ninguna línea de investigación, una fuente de la dependencia aseguró que la principal que se sigue es la pasional.



Gabriel Hernández Arias era el cuarto regidor del municipio de Jalapa que encabeza la alcaldesa, Esperanza Méndez Vázquez ambos del PRD; tenía 25 años y actualmente cursaba la licenciatura en la Universidad Valle del Grijalva en Pichucalco, Chiapas.



El regidor vivía con sus padres, pero en esta ocasión se había quedado solo debido a que ellos viajaron a Playa del Carmen, en Quintana Roo, a visitar a su hermana; allá pasarían las fiestas de fin de año pero, de acuerdo a sus amigos entrevistados, Gabriel Hernández había decidido quedarse en su municipio.



El diputado local del Sol Azteca, José Alfonso Mollinedo lamentó lo sucedido, asegurando que el regidor era una persona que no tenía vicios ni enemigos, por lo que exigió a las autoridades esclarecer este asesinato.



"Era una gente de bien y sin hacerle daño a nadie. Queremos que se haga hasta el último esfuerzo para dar con él o los culpables de este lamentable asesinato; acabaron con la vida de un joven jalapaneco con bastante futuro. Yo lo lamentó mucho", refirió.



El legislador, quien formaba equipo político con el regidor, no descartó que se trate de un robo por la forma en que se encontró el cuerpo y porque lamentablemente, dijo, días atrás se habían hecho publicaciones que los funcionarios municipales habían recibido un jugoso aguinaldo.



Por su parte, el CEN del PRD a través de su cuenta oficial en Twitter lamentó este crimen: "Condenamos el asesinato en contra de nuestro compañero Gabriel Hernández Arias, regidor del PRD en el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Exigimos castigo a los culpables de este lamentable hecho".



En tanto que el dirigente nacional del Sol Azteca, Manuel Granados se sumó a esta condena en sus redes sociales, exigiendo que se castigue a los culpables.



"Con profunda consternación les comunico el asesinato de nuestro compañero Gabriel Hernández Arias, regidor del @PRDMexico en el Ayuntamiento de Jalapa Tabasco y exigimos castigo para los responsables", publicó.



El secretario general del PRD, Ángel Ávila hizo hincapié en la violencia de la que han sido objeto en los últimos días militantes de su partido, así lo dijo en su cuenta de Twitter: "Otro perredista más asesinado.



El regidor Gabriel Hernández, del municipio de Jalapa en Tabasco.



Esta ola de violencia contra la militancia del PRD no para.



Tres perredistas asesinados en tres días. Exigimos Justicia", condenó.