Mexicano en Letonia sufrió agresión de casero, denuncian

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foto: Internet

Foto: Televisa

Foto: Internet

Luis Alberto Reynoso, padre de Daniel Reynoso, estudiante mexicano detenido en Letonia por presuntamente sustraer una tarjeta de crédito, recibió agresiones verbales y empujones de su casero, luego que el joven se quejara de las malas condiciones del departamento que rentó por 680 euros.Entrevistado en Foro TV de Televisa, Luis Alberto Reynoso denunció además que las autoridades de ese país no han permitido que ningún familiar o los representantes consulares de México puedan entrevistarse con el joven detenido en un centro de aislamiento desde el pasado 21 de diciembre.El padre del estudiante detalló que su hijo le comentó las malas condiciones del departamento, donde incluso había roedores y condiciones no higiénicas, por lo que le recomendó buscar alternativas, lo que finalmente hizo, pero que causó el enojo del casero que lo agredió hasta en dos ocasiones verbalmente y a empujones.Fue detenido por dos policías e incomunicado, denuncian.A su vez, en el mismo espacio, María José Vallejo, novia de Daniel, narró cómo sucedieron los hechos.Explicó que estaban los dos en el departamento del joven estudiante cuando llegaron dos policías a detenerlo y lo conminaron a que llevara su pasaporte.“Preguntamos si tenían una orden de aprehensión, si nos decían de qué se le estaba acusando, que no había hecho nada”, comentó.Explicó que a ella ya no la dejaron acompañarlos, pero que denunció el hecho ante el cónsul en Letonia.Foro TV informó que el detenido permanece en un puesto de aislamiento donde la ciudad le brindó asesoría legal, pero con un abogado que no habla español y que además le obligaron a firmar documentos en ruso.Un juez, determinó la detención por un lapso no mayor de seis meses con el fin de concluir la investigación.