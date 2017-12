"Bla, bla, bla", el grito en debate de Ley de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La tarde de este jueves surgió un nuevo grito polémico en la Cámara de Diputados.



Los legisladores debatían en lo general la Ley de Seguridad Interior y las protestas y reclamos de la izquierda intensificaron el debate, por eso al subir a tribuna a fijar su posición el diputado y aspirante a la dirigencia del Verde, Arturo Álvarez Angli, soltó:



"Bla, bla, bla, bla, bla escuchamos a los partidos de izquierda, y siempre subir a presumir que van a votar en contra, porque en verdad, en verdad ellos sí se preocupan por el país".



Esto encendió más a los legisladores de izquierda quienes le respondían desde sus curules, al grado de que en varias ocasiones la presidenta en turno tuvo que interrumpir a Angli y pedir orden en la sesión.



"Son incapaces de reconocer jamás una acción en el sentido correcto. Son incapaces de reconocer que la realidad de nuestro país requiere de que hagamos lo que se puede con lo que se tiene. Y lo que hoy tenemos es un ejército y por supuesto una institución...".



Martha Hilda González Calderón, presidenta en turno, dijo:



"Permítame, diputado, por favor. Permítame, le suplico. Les pido nuevamente y les reitero tolerancia al orador en turno".



Álvarez Angli insistió: "Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla bla. Denle. Denle, no pasa nada. La realidad es que siempre votan en contra absolutamente todas las iniciativas. Los hechos son que necesitamos aun tener a las Fuerzas Armadas en las calles porque ciertamente, ciertamente las autoridades municipales, estatales emanadas de todos los institutos políticos, sin diferencia alguna, no han sido capaces de capacitar y de preparar a las fuerzas policiales".



Los ánimos se elevaron tanto, que Álvarez Angli fue interrumpido ahora por el presidente de la Mesa, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien pidió orden a todos los oradores.



"Permítame, diputado. Señores diputados, nuevamente hago un atento llamado a que se respete el recinto, esta Cámara, el Reglamento y el debate. Si son tan amables, señores diputados. Todos han tenido el espacio para manifestar la postura de su partido o la propia. Sean tan amables dejar que se expresen todas. Adelante, diputado Álvarez Angli".



El único que le contestó en tribuna y después de muchos oradores después, fue el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, quien dijo:



"Yo no he comido como varios de ustedes o varios de ustedes sí. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Bla, bla, bla decía un diputado que hace como un par de horas se subió aquí a tratar de ironizar la posición de quienes nos hemos manifestado en contra de este dictamen para sacar adelante una Ley de Seguridad Interior".