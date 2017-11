Mando único, en lugar de Ley de Seguridad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no es necesaria una Ley de Seguridad Interior en el País, toda vez que se debe aplicar un mando único para que el Presidente de la República pueda coordinar al gabinete de seguridad.



"No hace falta ninguna reforma, porque en ninguna ley se permite cometer abusos a ninguna corporación policiaca, a la Marina, ni al Ejército. Está en la Constitución, es cosa de aplicarlo, el mando único ya está establecido", señaló.



En entrevista a medios en Técpan de Galeana, Guerrero, el tabasqueño dijo que incluso en la Constitución está asentado que pueda haber una guardia nacional y se puede integrar todas las corporaciones, tanto policíacas como militares para que todos de manera coordinada enfrenten el grave problema de inseguridad y violencia.



"Primero, si el presidente decide coordinar al gabinete de seguridad ya no hace falta ninguna ley; segundo, si se quiere integrar, estamos hablando de alrededor de 240 mil elementos del Ejército, aproximadamente de 50 mil de la Marina, más las policías estatales, municipales y ministeriales", detalló.



Comentó que los policías municipales no se les paga, "están abandonados, no les dan uniforme, ni equipo y por ello es necesario aumentar los sueldos a policías, marinos, soldados".



"Ni lo va a permitir la ley que se pueda aprobar en el futuro, lo que se necesita es trabajo de organización y mando único pero que el mando único lo asuma porque también ya está en la Constitución y está en las leyes que lo asuma el presidente que el titular del Ejecutivo, que a su vez es el comandante de las Fuerzas Armadas del país, tenga todos los días una reunión con el gabinete de seguridad, eso es lo que vamos a hacer", explicó.



Sobre el aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, el líder de Morena externó que la gente sabe que no es honesto y además "no tiene carisma, es muy antipático, no tiene ninguna vinculación del pueblo".



"La mafia el poder, que impulsa a Meade, tenía como estrategia dividir a los del frente para que apareciera Meade en segundo lugar, porque quiere la mafia otro títere, otro pelele para seguir robando", expresó.