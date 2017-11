Ataque armado deja al menos cuatro muertos y un lesionado en NL

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Durante un ataque de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, cuatro hombres murieron y uno más quedó gravemente herido por disparos, la noche del miércoles al Noreste del primer cuadro de la ciudad en las inmediaciones del Parque Fundidora.



El incidente violento ocurrió poco antes de las once de la noche del miércoles, cuando sujetos armados que viajaban en varios vehículos, atacaron a balazos a personas que presuntamente departían en el exterior de un domicilio marcado con el número 2505 Sur de la calle Heliodoro Pérez, cruz con Mártires de Chicago, en la colonia Martínez.



A raíz de la agresión, fallecieron en el lugar una persona de 31 años de edad identificada como Misael "N"; un hombre de 35 a 40 años de edad, hasta el momento no identificado, complexión delgada que vestía pantalón de mezclilla, camisa en color azul y usaba calzado tipo industrial.



Otra de las víctimas de aproximadamente 35 a 40 años, era de complexión media, traía camisa en color rosa, pantalón azul de mezclilla, y bota vaquera, fue identificado como Gerardo "N", según informes preliminares de la Agencia Estatal de Investigaciones.



La cuarta persona que murió, también de sexo masculino, y de unos 30 a 35 años de edad, hasta el momento permanece no identificado, vestía una playera en color negro, chaleco gris, pantalón de mezclilla azul, y tenis blancos.



Durante el ataque resultó gravemente herida una persona, de nombre Aarón "N", de 27 años, que fue llevado a un hospital.



Al sitio acudieron agentes ministeriales de las unidades 345, 348 y 349, que recabaron en el área más de 40 casquillos percutidos de calibre no especificado.