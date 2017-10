CNDH acusa desatención en penales por parte de gobiernos estatales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ha habido ausencia de los gobiernos estatales los cuales no han invertido recursos de su propio presupuesto para mejorar las condiciones internas de los penales, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.



"Yo invito a que se vea cuánto dinero no se ha canalizado a los penales tanto en el ámbito federal, pero también ha habido ausencia de los gobiernos estatales para disponer de su propio presupuesto recursos que mejoren las condiciones de internamiento de las personas en reclusión", dijo.



Esta mañana se registró un motín en el centro de readaptación social Sergio García Ramírez, conocido como penal de Chiconautla, en el Estado de México. Sobre esta situación mencionó que, "todos los casos donde se dan este tipo de situaciones de inmediato se traslada la CNDH en coordinación con la coordinación estatal (de derechos humanos), estamos trabajando en coordinación con el Estado de México en esa circunstancia", señaló.



El 26 de octubre se dió a conocer la destitución del director del Penal de Neza Bordo, José Duarte Franco, después de que se dieron a conocer videos en los que unos reclusos golpean y extorsionan a otros compañeros. Se trata de una banda presuntamente liderada por el interno Luis Fernando Arias, conocido como "El Tato" o "El Tatos", la cual se dedica a torturar a internos del penal Neza-Bordo para extorsionar a sus familiares.



"Tenemos muchos años en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido recomendando sobre esas condiciones: advertimos en Cadereyta y ahí están los resultados, lo advertimos en Topo Chico y ahí están los resultados, lo advertimos en los penales del Estado de México y ahí vemos cómo de un año al otro disminuyó la calificación en el Neza Bordo", dijo el funcionario.



Sobre el caso de "El Tato", mencionó que esa misma circunstancia se repite en otros penales.



"Acabamos de ver lo que pasó en Neza Bordo en donde no es posible que el control de ciertas áreas lo tengan los internos y que no solamente tengan el control sino que ejerzan actos lacerantes a la dignidad de las personas las torturas que observamos son deplorables y esto está pasando en otros penales", mencionó.



En entrevista el ombudsman dijo que no es suficiente que existan los recursos, también es necesario que haya voluntad política para reparar en las condiciones de los penales y del internamiento de las personas en reclusión, así como cambiar la cultura de la politica criminológica.



Destacó que no puede haber ninguna política penal exitosa si no se toman en cuenta a los últimos eslabones de la cadena judicial, que son los penales.



"No basta solamente contar con los recursos en tanto no haya la voluntad política de los gobiernos estatales para mejorar esta situación", dijo.