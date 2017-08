Banxico está decidido a romperle el espinazo a la inflación: Carstens

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, advirtió que le debe quedar claro a los mercados que el Instituto central le romperá el espinazo a la inflación para llevarla a la meta establecida.



"El Banco central está decidido a romperle el espinazo a la inflación y traerla al 3%, ¿por qué? Porque eso es lo mejor para los mercados y para la economía en el medio y en el largo plazo", afirmó durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.



Manifestó que no hay ninguna duda en la junta de gobierno en lo que se tiene que hacer, y una vez que estamos seguros de que eso va a pasar ya se podrá considerar un ajuste ase las tasas a la baja.



Carstens también adelantó que para el 2018, el Banxico no entregará remanente de operación al gobierno federal.



Incluso, comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está contemplando en los Criterios Generales de Política Económica que entregará en el paquete del 2018, al Congreso un relevante en ceros porque no hay nada que asegure que se obtendrá y lo más prudente es hacerlo así.