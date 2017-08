Defiende Peña Nieto propuesta de mando único policial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La tarde de este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la propuesta de mando mixto que analiza el Congreso de la Unión, podría generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad.



Al defender en el marco de la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad su propuesta de mando único policial, el mandatario nacional dijo que, independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia.



"Por eso hago un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para analizar y determinar si las herramientas que tenemos como Estado Mexicano son o no son suficientes y adecuadas para asegurar la tranquilidad y el imperio de la ley en todo el territorio nacional", dijo.



En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, ante los líderes legislativos y el representante del Poder Judicial, ministro Arturo Zaldívar, el mandatario destacó la importancia de que desde el ámbito local se cuente con mejores herramientas, mecanismos y estrategias para hacerle frente al cambio en el fenómeno delictivo del País.



"Por eso la importancia de la iniciativa del mando único policial que envié al Poder Legislativo, su objetivo es transformar mil 800 cuerpos policiacos en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia.



"En cambio la propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso podría, desde la perspectiva del gobierno de la República, generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad", dijo.



Dijo que la responsabilidad de garantizar las condiciones de seguridad que demandan los mexicanos no sólo se encuentra en el ámbito de los Ejecutivos en todos los niveles de gobierno sino también en la activa y comprometida participación de legisladores y jueces.



Aceptó que el avance de la seguridad pública en el País debe estar acompañado necesariamente de un sistema de procuración e impartición de justicia de calidad, ágil y eficiente.



Por ello dijo que es la importancia del nuevo modelo de justicia penal, una de las mayores transformaciones del país en 100 años.



"Entiendo la preocupación y las críticas que su aplicación ha generado entre algunos miembros de la sociedad, sin embargo, como toda gran transformación se requiere de tiempo, esfuerzo y compromiso permanentes para que muestre completamente sus beneficios.



"Esto implica ajustar y perfeccionar el modelo durante la aplicación del mismo. Pero más que el diseño del marco jurídico en este momento nuestro esfuerzo debe estar centrado en garantizar la profesionalización y especialización de los responsables de su operación", puntualizó.



Frente a la mayoría de los gobernadores del País, el presidente de la República dijo que con una actitud proactiva se podrá lograr en el menor tiempo posible que el sistema de justicia penal sea un pilar del Estado de Derecho que demandan las familias mexicanas.



"Ante los retos que implica el combate a la delincuencia no podemos bajar la guardia ni retroceder un sólo paso, el Estado Mexicano en su conjunto tiene la obligación de centrar sus esfuerzos en combatir a aquellos que violan la ley y la libertades de las y los mexicanos", indicó.