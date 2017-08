México no está feliz de renegociar TLC, dice Trump

WASHINGTON D.C. (SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que pese a que "México no está feliz" por sus amagos de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), si no es posible renegociar "un mejor acuerdo", retirará a su país del tratado.



"Tenemos un enorme déficit comercial con muchos países, pero esta administración va a arreglar eso, uno por uno. Ahora mismo trabajamos en el Tlcan, un horrible, terrible acuerdo, que sacó a tantos negocios fuera de Missouri y de otras ciudades. Estamos trabajando en ello, veamos qué pasa", dijo el mandatario durante un discurso en Springfield, Missouri.



"México no está feliz" de que EU quiera renegociar y amenace con salir del acuerdo, "pero tal como les dije: 'Hicieron mucho dinero por muchos años y nadie los molestó. Vamos a cambiar eso'. Y ojalá podamos renegociarlo, pero si no, le pondremos fin y empezaremos de cero con un acuerdo de verdad", aseguró Trump.



En su discurso, Trump habló de su “visión” para la generación de empleos y crecimiento económico mediante el recorte de tasas y la revisión del código fiscal.



Después de un año sin triunfos legislativos importantes, es mucho lo que está en juego para la Casa Blanca y los jefes republicanos, sometidos a la presión creciente de las elecciones intermedias del año próximo.



Para mayor complicación, septiembre es un período ajetreado en el cual el Congreso debe financiar al gobierno y elevar el límite de endeudamiento antes de fin de mes, además de aprobar gastos de emergencia para el desastre de Harvey.



Luego de años de promesas incumplidas para derogar la ley de salud conocida como Obamacare, muchos republicanos creen que si no sacan una reforma fiscal, lo pagarán caro en las elecciones legislativas.



Si no muestran resultados de su control total del Congreso y la Casa Blanca, los votantes podrían tratar de despojarlos de todo, empezando por la mayoría en la Cámara de Representantes.



Trump anticipó su viaje el domingo a través de Twitter, poniendo el acento en la política.



Dijo que Missouri es un “estado maravilloso”, cuya senadora demócrata Claire McCaskill, cuya banca estará en juego el año próximo, “se opone a los grandes recortes de impuestos”, y que un “republicano ganará” en el estado.