Sindicato de pilotos exige indagar caso de acoso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se pronunció en contra de la mala imagen que una denuncia de acoso por parte de una sobrecargo de Interjet ha ocasionado sobre los pilotos.



"Pareciera que el día de hoy todos los pilotos de México amanecemos con facha de violadores y abusivos. Nos debemos pronunciar, pues esto es lo más alejado de la realidad”.



"Si bien no tenemos una injerencia en este asunto, podemos exhortar a la empresa y a las autoridades a seguir un debido proceso que esclarezca los hechos para deslindar responsabilidades de manera justa", indicó en un comunicado.



Este sábado una sobrecargo de Interjet denunció en un video publicado en Facebook que fue víctima de acoso sexual por parte del capitán Daniel Vázquez.



En la grabación, la sobrecargo Karen Isabel Rodríguez Otero relata que en enero fue acosada por el capitán durante una estadía en Chihuahua.



El capitán intentó besarla a la fuerza en un bar y después intentó entrar a su habitación durante la madrugada.



ASPA explicó que los pilotos de Interjet no forman parte del sindicato, pero reiteró su apoyo a todos los no agremiados, pues cuentan con asesores, abogados y un equipo que se especializa en asuntos legales.