CDMX: Asaltan joyería en Pabellón Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De nueva cuenta, la llamada banda del “mazo” que desde hace dos años sigue robando de manera frecuente con el mismo modus operandi -utilizando un mazo para robar joyerías finas- atacó de nuevo. Ahora fue el turno de la joyería Cristal, ubica en Pabellón Cuauhtémoc.



Según las primeras versiones policiacas, el evento tuvo lugar poco después de las 12:00 horas del domingo, cuando los integrantes de esta banda delictiva ingresaron al lugar.



En cuestión de minutos, los presuntos ladrones se llevaron joyas, relojes, pulseras, esclavas con un monto hasta el momento no se ha precisado por las autoridades.



Después escaparon, y a pesar que las alarmas se activaron en cuestión de minutos, no se ha dado a conocer la captura de ni uno.



El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio afectado, sin embargo, sus rostros no fueron captados con claridad, debido a que usan gorras, lentes y sudaderas para pasar desapercibidos durante el atraco.