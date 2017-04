AMLO envía a Peña expediente con denuncias contra Yunes

CHIMALHUACÁN(SUN)

El líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, envió este sábado una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que le hace saber su indignación y señala que está herido en su dignidad por recientes ataques a raíz de los videos de la ex candidata de Morena, Eva Cadena, en los que recibe dinero. En respuesta, Yunes difundió un video donde afirmó: “Ya salió López Obrador con otra locura. Ahora dice que tiene una carpeta azul con denuncias presentadas en mi contra ante la PGR. Pues sí, son denuncias que presentó su amigo Duarte, las dio a conocer”.



Más tarde, López Obrador le respondió a Yunes: “Le contesto que yo no conozco a Duarte, nunca he visto a Duarte. Que me mande (Yunes) una foto o un video con Duarte”.



La misiva de López Obrador llevó adjunto un expediente de las supuestas propiedades en el país y el extranjero que posee el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, además de las averiguaciones previas que pesan contra éste por presunto enriquecimiento ilícito.



En mitin un en Chimalhuacán, con la candidata Delfina Gómez, el tabasqueño leyó la carta que fue entregada después en Los Pinos por la diputada mexiquense Beatriz Medina y Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.



Con varias copias en mano, López Obrador también entregó personalmente el expediente con las supuestas pruebas contra Yunes Linares, lo que ocasionó la rechifla, gritos y groserías de los asistentes al evento contra los medios de comunicación.



“Ahora, usted vio con Yunes Linares los videos de la candidata de Morena, Eva Cadena, recibiendo dinero con la reiterada recomendación de que me entregara esos billetes de procedencia ilícita. Estoy al tanto de que usted, Peña Nieto, le ordenó al secretario de Gobernación, (Miguel Ángel) Osorio Chong, entregar los videos con el propósito de que fueran ampliamente difundidos”, indica la misiva.



Y prosigue, “a pesar de que usted actuó para dañarme, lo que más me apena es su poco nivel político y moral, es una vergüenza de quien se ostenta como Presidente de nuestro gran país, México, no actúe como jefe de Estado, sino como un vulgar jefe de pandilla”.



El expediente que le hizo llegar el tabasqueño al Presidente detalla, al menos, 20 propiedades en el país y el extranjero que, supuestamente, posee el gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes. En su mayoría, son reportajes periodísticos sin pruebas contundentes del supuesto enriquecimiento ilícito del gobernador entre 2013 y 2016. Destacan condominios, casas, departamentos, gasolineras y negocios, entre otras propiedades millonarias a nombre de Miguel Ángel Yunes y sus familiares en México, Estados Unidos y España. La carta y el expediente señala que existen seis averiguaciones previas contra Yunes, pero que están detenidas en la PGR.



“No se equivoque Presidente, no lucho por cargos o por dinero, lucho por principios. Y es la honestidad lo más importante”, dijo López Obrador.