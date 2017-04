Emiten recomendaciones para evitar golpe de calor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Debido al aumento de la temperatura, y a que se aprovechará este puente con motivo del 1 de mayo para salir a las calles o algún centro de recreación, instituciones de salud recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar golpe de calor o insolaciones, como utilizar sombrero o gorra, ropa de algodón de colores claros, y de preferencia, con manga larga.



Se sugiere tomar líquidos en abundancia, particularmente agua simple, y no permanecer por tiempos prolongados en lugares cerrados, con poca ventilación ni en aglomeraciones.



Instancias como la Secretaría de Salud, el Issste, el IMSS y Protección Civil federal, coinciden en lo anterior y en caso de realizar actividades físicas, se lleven a cabo hasta las 9:00 horas y después de las 16:00 horas, ingerir suficientes líquidos y utilizar bloqueador solar.



José Luis Galicia Cruz, pediatra del Hospital General Regional Doctor Carlos McGregor Sánchez Navarro, destacó que los adultos mayores y los niños son más propensos a sufrir el golpe de calor, ya que al no tener capacidad para sudar, tampoco eliminan la temperatura excesiva del cuerpo. La función principal de la sudoración, subrayó, es regular la temperatura del organismo.



Galicia Cruz detalló que el golpe de calor se presenta cuando el organismo, enfermo o no, alcanza temperaturas de 39 a 41 grados, provocando que las personas expuestas no puedan controlar el calor y pierdan la capacidad de sudar.