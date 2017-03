Denunciará Elba penalmente a juez por posponer audiencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La defensa de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, presentará una denuncia penal contra el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, y contra el secretario del mismo juzgado, Jorge Alberto Bernal Reyes.



Gordillo Morales los señala de presunto uso indebido de funciones y de una actuación arbitraria, irregular y parcial dentro del proceso que se le sigue.



Lo anterior, en virtud de que el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, pospuso otra vez la diligencia de interrogatorio a Juan Díaz de la Torre que se llevaría a cabo tanto por Elba Esther Gordillo Morales, como por sus defensores, a pesar de que el dirigente actual del SNTE sí se presentó a la comparecencia.



La maestra Gordillo y su abogado, anunciaron que el día de mañana presentarán una denuncia penal presuntas irregularidades que evidencian un supuesto actuar parcial del juez Caballero Vértiz y su secretario.



La defensa de Gordillo Morales indicó que a pesar de que Díaz de la Torre sí se presentó a la comparecencia, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jorge Alberto Bernal Reyes, “de manera arbitraria”, pospuso la diligencia porque la “testigo protegida”, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, se enfermó y no podía asistir.



Lo anterior, agregó, basado únicamente en los dichos de su abogado que no aportó ninguna prueba de la supuesta enfermedad.



“En uso de la palabra. La maestra Elba Esther Gordillo y su defensor Marco Del Toro, exigieron se llevara a cabo la audiencia ya que Nora Guadalupe y su defensor pidieron hace meses, la separación de su proceso del de la maestra Gordillo, y eso fue concedido favorablemente por el Juez Alejandro Caballero Vértiz”.



Por lo anterior, añadió, si ya no es parte en ese proceso, ya que se abrió otro para ella, es irrelevante si acude a su defensor a una audiencia de un juicio en el que la “testigo protegida” ya no es parte. “Por si fuera poco, Nora Guadalupe y su defensor pidieron el cierre de su juicio por no tener más pruebas”, señaló.



La defensa mencionó que aunado a lo anterior, el propio Juez Caballero Vertiz había notificado a los defensores que si alguno no acudía, sería suplido por el defensor de oficio.



“A pesar de todo ello, el propio Caballero Vértiz decidió ilegalmente diferir de nuevo la audiencia en perjuicio de los derechos de la maestra Gordillo, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz”.