"Renegociación del Tlcan no será un paso atrás": Guajardo

En la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) no habrá "pasos para atrás", ni cuotas, ni aranceles, pero sí se fortalecerán las reglas de origen, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



"No aranceles, no a cuotas y fortalecimiento de reglas de origen. Sin duda les puedo garantizar que esos tres elementos serán claramente defendidos como una línea propia en las negociaciones del Tlcan, no les quede duda que la negociación es para ir para adelante, no para atrás", dijo durante el Primer Encuentro nacional de la cadena fibra, textil, vestido.



La renegociación deberá de tener un componente de ganar-ganar para todas las partes.



Serán los senadores quienes se asegurarán de que el Tlcan traiga beneficios al País.



Los legisladores no aprobarán los cambios al Tratado si no cumple "con las condiciones del interés económico, que refleje la soberanía nacional y el interés de los mexicanos", dijo el funcionario.



Ante los empresarios que pidieron frenar la subvaluación, el Secretario reconoció que existían problemas en la industria como la subvaluación.



Al respecto, el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, dijo que la subvaluación de productos de importación disminuyó 23% en el primer bimestre de 2017.



Además de que se incrementó el número de aseguramientos a 88, lo que significó 831 mil piezas. Contra 30 aseguramientos por 500 mil piezas en 2015.



En su intervención, el presidente entrante de la Cámara Nacional de la Industria Textil, José Cohén Sítton, dijo que "con mucha preocupación, enojo y coraje, seguimos viendo como la ilegalidad e impunidad siguen siendo el gran cáncer de la industria del País. Ya basta. En la actualidad, una de cada tres prendas que entran al país entran subvaluadas y la mayoría de estas por programas sectoriales como el maquilador".