Critica Lilly Téllez a Gobernador de BCS; la señalan y responde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de lanzar una fuerte crítica contra el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, la periodista sonorense Lilly Téllez fue duramente criticada a lo que ella respondió haciendo un llamado al ejecutivo estatal a hacer bien su trabajo.



Téllez señaló a un columnista de Baja California Sur como quien se ha quejado de su artículo.



"Sé que mi video circuló bastante en Baja California Sur. Lo entiendo, la gente que ahí vive está desesperada y comparte análisis como el que hice. No solo mi opinión ha estado en las cuentas de Facebook y de WhatsApp de los sudcalifornianos", escribió en la carta divulgada por SDP Noticias.



"El señor Joel Macías de Lara –que claramente ha escrito de parte del gobernador Mendoza Davis– se ha quejado en un artículo publicado en varios sitios de Internet de que mi video le llegó 359 veces. Celebro que Macías de Lara, que se hace llamar El Picudo Azul, tenga tantos amigos en Facebook.



"Lo que no acepto –no se lo acepto al gobernador Mendoza Davis, conste; el tal Picudo (columnista en BCS) me tiene muy sin cuidado– es que me descalifique, me insulte, me calumnie. No lo acepto porque eso es cobardía, pero sobre todo porque con tales actitudes no se resuelve nada", agrega.



En su videocolumna del 28 de marzo la periodista señala el alto grado de inseguridad que afirma se ha desatado en lugares como Los Cabos, La Paz y el resto del Estado, criticando el desempeño del gobernador de extracción panista.



"Los turistas no van a zonas de guerra, punto. Por más que en el tianguis turístico digan que México es lo máximo nadie se va a exponer a recibir un balazo en el lobby de un hotel o a tropezarse con cadáveres antes de llegar a una playa", inicia su columna.



"Resulta que los turistas que van a ver ballenas ahora se exponen a ver restos humanos mutilados", apunta, "el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis no hace nada, nada de nada".



Video: SDP Noticias