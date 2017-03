Tras 35 horas, liberan a cura secuestrado en Tampico

TAMPICO(SUN)

El sacerdote católico Óscar López Navarro fue liberado esta mañana, luego de 35 horas de que fue secuestrado en Tampico.



El Obispo de la Diócesis de Tampico, José Luis Dibildox Martínez, informó en rueda de prensa sobre la liberación del sacerdote, quien pertenece a la comunidad “Misioneros de Cristo Mediador”.



“El padre ya está liberado gracias a Dios. Gracias a las oraciones de mucha gente”, expresó Dibildox Martínez, quien agradeció la participación de los medios de comunicación y el apoyo de las autoridades.



“Gracias también y eso es muy importante, a la presión de los medios, eso fue fundamental, así como al interés de las autoridades. Afortunadamente tenemos la dicha de decirles que el padre ya está libre”, dijo el Obispo de Tampico.



Explicó que no hubo un pago hacia los secuestradores para que liberaran al padre Óscar López.



“Los secuestradores obviamente querían dinero, pero la comunidad no tenía dinero y ellos finalmente se convencieron de que no había dinero y lo dejaron libre, entre nueve y media y diez de la mañana”, especificó.



-¿No se pagó nada?



“No, pues no había dinero”, respondió.



-¿El estado de salud está bien?



“Sí está bien, pero con un susto de estos lo vamos a tener que mandar a descansar un tiempecito, ni lo busquen para entrevistarlo”.



¿No hubo golpes o maltrato?



“No hubo nada de eso, está bien, no lo maltrataron”.



El Obispo mencionó que el sacerdote fue liberado en una calle, a la altura de un sitio conocido como “La Pedrera”, en el municipio de Altamira.



Agradeció también todas las llamadas que recibió de apoyo, que incluyó al Nuncio Apostólico, así como Obispos de todo el país y diversos funcionarios, como el secretario general de gobierno del Estado, quienes estuvieron al pendiente de la situación, en la cual no se interpuso denuncia.



Óscar López Navarro fue secuestrado el martes a las 22:30 horas, en la colonia La Herradura, del municipio de Tampico.