Hasta a amigos hay que ponerles límite: Videgaray sobre EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de los desencuentros con el gobierno estadounidense, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que no hemos roto relaciones con Estados Unidos porque hasta con los amigos hay que ponerles límites y decir “no”.Al participar en la reunión plenaria de los senadores del PRI, el canciller Videgaray afirmó que “a veces hay momentos en la vida en que hay que saber decir no, aún entre amigos, socios y aliados como somos México y Estados Unidos y la semana pasada vivimos un momento así”.Recordó que la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto canceló su reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, porque éste condicionó el encuentro a que México pagara por el muro que construirá en la frontera.El canciller expresó más allá de las consideraciones comerciales, de la inversión, los flujos de remesas, los temas de seguridad la soberanía y el orgullo de todos los mexicanos están por encima de ello y eso establece un límite fundamental, “no hemos roto con los Estados Unidos seguimos trabajando, en un diálogo fluido y cercano”.Videgaray Caso explicó que tras reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y “tras los lamentables hechos”-acciones ejecutivas contra México- el balance de la semana pasada nos dejó la claridad y la tranquilidad de que México sabe establecer sus límites y de que no vamos a aceptar cualquier condición para llegar a un buen acuerdo.“Tiene que ser un buen acuerdo para México, no sólo para Estados Unidos, somos una nación soberana, nos habremos de comportar siempre como nación soberana, serena y segura de sui misma.El canciller explicó que el gobierno mexicano incrementó en 50 millones de dólares el presupuesto para la red consular en Estados Unidos que se usaran con transparencia en la defensoría de los derechos de los mexicanos.“Esto significa asesoría legal, difusión de información, contratación de despacho y abogados donde sea necesario, es decir, vamos por un gran despliegue, insisto bajo la premisa que queremos que se respete el estado de derecho, a promover el respeto de los derechos de los mexicanos”, dijo.