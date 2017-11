Cae mexicano con 656 kilos de cocaína en Colombia

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

Un mexicano fue detenido por la Armada Nacional de Colombia en un operativo en aguas del Océano Pacífico en el que también cayeron presos dos colombianos y un ecuatoriano por transportar 656 kilos de cocaína por vía marítima hacia Centroamérica, confirmaron la noche de este miércoles fuentes oficiales desde Bogotá.



En una operación ejecutada por las unidades de superficie de la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada, "fue detectada una embarcación sin nombre ni matrícula, cuando transitaba por el área general de la Isla de Gorgona", ubicada a unos 35 kilómetros al oeste del litoral Pacífico de Colombia y perteneciente al suroccidental departamento colombiano de Cauca, aseguró un reporte oficial remitido a El Universal.



"Los tripulantes de la lancha al notar la presencia de las unidades de la Armada Nacional que se acercaban para realizar una inspección, emprendieron la huida y después de una persecución certera, se logró la interdicción", precisó el informe, enviado por la Armada a este diario.



"Durante la inspección a la lancha, se determinó que sus cuatro tripulantes eran dos colombianos, un ecuatoriano y un mexicano, que transportaban 13 bultos al parecer, con alcaloides", añadió.



De acuerdo con el recuento oficial, los detenidos, el cargamento de droga y la embarcación fueron trasladados al puerto de Buenaventura, el principal de Colombia en el Pacífico y punto crucial de salida de lanchas con cocaína que pasan por un corredor marítimo centroamericano hacia México y Estados Unidos.



"En los últimos 15 días, la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado cerca de cinco toneladas de cocaína y capturado 17 narcotraficantes, entre ellos dos ecuatorianos y dos mexicanos", confirmó.



En el puerto de Buenaventura, que es parte del suroccidental departamento colombiano de Valle del Cauca, autoridades de la Policía Nacional de Colombia realizaron una prueba a los bultos que "dio resultado positivo" para cocaína con un peso neto de 656 kilogramos, aseguró el comunicado.



No fueron suministrados los nombres de los cuatro capturados. La nave se desplazaba a 40 millas al oeste de la isla, puntualizó el colombiano Ibis Luna, capitán de fragata y comandante de guardacostas del Pacífico.



La tarea fue coordinada por la Armada con la Policía Nacional de Colombia, "que brindó la inteligencia para esta operación" que permitió "evitar" que las organizaciones narcotraficantes "recibieran más de 22 millones de dólares" por la venta de los 656 kilos de cocaína en el mercado internacional, puntualizó el boletín.



En horas del mediodía de hoy, antes de darse a conocer la noticia de este nuevo decomiso, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia informó a este periódico que de enero a noviembre de 2017 decomisó 390 toneladas de cocaína.



Las expectativas oficiales confirmaron que a finales de 2017 podrían superarse cifras de incautaciones superiores a las 400 toneladas.



La captura del mexicano fue anunciada este miércoles al día siguiente de que fuentes militares colombianas informaron que un cargamento de 700 kilos de cocaína que quedó abandonado en aguas del Océano Pacífico tras ser remitido por vía marítima por mafias del narcotráfico en un itinerario con escala en Centroamérica y en ruta a México y EU, fue decomisado por unidades de superficie de la misma Fuerza Naval del Pacífico de la Armada en cooperación con la Policía.



En otro informe que envió a este diario, la Armada precisó que del cargamento incautado, y ya puesto a disposición de autoridades judiciales colombianas, tenía a Centroamérica como destino intermedio para ser llevado luego a México y EU.



Un buque de guardacostas de Colombia destacado en el puerto San Andrés de Tumaco, un municipio del suroccidental departamento colombiano de Nariño, sobre el litoral Pacífico, fue desplegado hasta una zona en alta mar donde quedaron "abandonados 35 bultos sellados, amarrados entre sí, flotando", precisó.



Según el reporte oficial, la cocaína incautada en esta batida militar, con un peso neto de 700 kilos, "le hubiese representado ganancias superiores a los 23 millones de dólares a las estructuras narcotraficantes que delinquen en esta zona del país si su tránsito no hubiese sido interrumpido por la Armada Nacional".



El Océano Pacífico es una pieza clave de los narcotraficantes para el traslado de sustancias ilícitas de Colombia a México y EU, vía Centroamérica, ya que es uno de los principales corredores marítimos de drogas.



En un contexto de acelerada actividad de contrabando de estupefacientes, Colombia registró un récord a inicios de 2017 de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos de hojas de coca—materia prima de la cocaína—y el pronóstico de que la producción de esa droga superará este año las 2 mil 400 toneladas, sin precedentes en más de 45 años en la historia de lucha antidroga.



Pero ya el gobierno de Costa Rica, que está en constante comunicación con el de Colombia por la lucha regional contra el narcotráfico, advirtió esta semana que la producción de cocaína superará las 3 mil 300 toneladas en 2017, luego de sumarse mil 700 en 2016 y mil 200 en 2015 y con los cárteles mexicanos como los más importantes clientes.



El gobierno colombiano aseguró que en 2017 planea erradicar 100 mil hectáreas de hoja de coca con la sustitución de 50 mil por cultivos lícitos y la eliminación forzada de otras 50 mil con operaciones militares y policiales, todo al amparo del acuerdo de paz que suscribió con las comunistas y ex guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).