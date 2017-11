Diputados avalan eliminación de 'pase automático' del procurador a la Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, avaló por mayoría el dictamen que elimina el pase automático del procurador General de la República a la Fiscalía General.



Sin embargo, los diputados eliminaron el candado que impedía que funcionarios públicos que hayan dejado la titularidad de la PGR o de alguna dependencia de la Administración Pública centralizada o paraestatal, cuatro años antes de la publicación de la convocatoria, no podrán participar.



Por lo que de querer el ex procurador Raúl Cervantes podría contender por la Fiscalía General, ya que también se eliminó afiliación partidista.



Los legisladores aprobaron que una vez realizada la declaratoria, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el artículo 102 constitucional, para la designación del fiscal General de la República.



“Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria”, señala el dictamen.



Asimismo, quedó establecido que el procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, “continuará en su encargo” hasta en tanto el Senado designe al fiscal General de la República.