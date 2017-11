Avala PRI solicitud de Meade para registrarse como aspirante presidencial

(GH)

El día de hoy la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del @PRI_Nacional autorizó al Doctor @JoseAMeadeK para registrarse en el proceso interno de selección y postulación para contender por la Presidencia de la República en las #Elecciones2018.#SomosPRI pic.twitter.com/lhBBNQovwA — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 30 de noviembre de 2017

La solicitud de José Antonio Meade de registrarse como aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional ha sido aprobada por la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del partido.Enrique Ochoa Reza? dijo en su cuenta de Twitter que : “La solicitud del Doctor @JoseAMeadeK cumple con todos los requisitos de la convocatoria, y lo colocan en el nivel de reconocimiento y aceptación para ganar las próximas elecciones presidenciales”.Así mismo el dirigente del PRI nacional, dio a conocer que: “El día de hoy la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del @PRI_Nacional autorizó al Doctor @JoseAMeadeK para registrarse en el proceso interno de selección y postulación para contender por la Presidencia de la República en las #Elecciones2018”.José Antonio Meade, hizo el lunes pública su intención de ser el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, lo que lo convierte en el primer político que no está afiliado al partido en intentar una candidatura.Meade renunció de su puesto en el gabinete horas antes y dijo que se postularía como candidato del PRI con la esperanza de lograr “un País donde las familias siempre tienen comida en la mesa”.Los simpatizantes del partido político rápidamente apoyaron la candidatura de Meade, a pesar de no estar afiliado, en lo que pareció un anuncio cuidadosamente organizado para sofocar cualquier descontento interno sobre su candidatura antes de que los líderes del partido nombren formalmente su candidato para las elecciones presidenciales de México, convocadas para el 1 de julio.“Queremos que sea nuestro candidato”, expresó Carlos Aceves, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), un añejo grupo sindical que promueve activamente al partido gobernante.Meade pidió a los funcionarios del sindicato que “me acompañen en este anhelo de hacer de México una gran potencia que implique para los mexicanos comida, sustento, vivienda y mejores oportunidades de vida”.El ex secretario obtuvo de forma casi inmediata el apoyo del sector agrícola en medio de tambores y cánticos de “¡Vamos a ganar!”.Las abundantes muestras de apoyo llegaron a pesar de que el economista y graduado de Yale ha estado bastante alejado de los grupos de agricultores y trabajadores.Los detractores dijeron que las muestras de apoyo cuidadosamente organizadas recordaron la época del “dedazo” -en la que el presidente saliente elegía al candidato para la presidencia del partido y que ha sido una tradición en el PRI por décadas