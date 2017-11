Localizan sano y salvo a médico reportado como desaparecido en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

El gobierno de Chihuahua informó en un comunicado que el médico Cuauhtémoc Valenzuela Muro fue localizado “en perfecto estado de salud”, y que en ningún momento estuvo en riesgo su integridad física.



“La noche de ayer martes fue localizado sano y salvo y durante la entrevista ministerial, refirió que durante el trayecto a Casas Grandes se le descompuso su teléfono celular, por lo que quedó incomunicado y no tuvo contacto con sus familiares”, precisó.



La Fiscalía del Estado precisó que el médico fue localizado en Chihuahua, luego de haberse trasladado por motivos laborales desde ahí a Ciudad Juárez.



Valenzuela Muro fue reportado como desaparecido el pasado martes, cuando viajaba de la capital de la entidad a Nueva Casas Grandes, a donde iba a cumplir una asignación laboral en la Clínica 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según informó el Colegio de Médicos de la entidad.



El comunicado precisa que Valenzuela Muro indicó “a los agentes ministeriales que viajó a Ciudad Juárez por motivos personales y que se le había descompuesto el celular, motivo por el que dejó de tener contacto con sus familiares desde que se dirigía a Casas Grandes”.



La Fiscalía precisó que desde que sus familiares interpusieron el reporte de su desaparición ante la Unidad de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro el día martes, “de inmediato se activó la búsqueda con la aplicación de los mecanismos e indagatorias para su localización”.



Finalmente, la Fiscalía reiteró que “la vida de Cuauhtémoc Valenzuela no estuvo en peligro, y que no ha recibido amenazas ni sufrido algún incidente con motivo de sus actividades profesionales”.