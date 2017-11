México, entre los 10 países menos competitivos a nivel mundial: IMCO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que la competitividad de México mejoró del 2016 al 2017, al subir del sitio 37 al 36, en el Índice de Competitividad Internacional 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el País se mantuvo entre los 10 menos competitivos del mundo.



Las mayores preocupaciones tienen que ver con la problemática en violencia y corrupción que se vive en México, de acuerdo con el instituto.



De los 10 subíndices que se miden, la economía mexicana subió en seis: derecho, medio ambiente, sistema político, mercado de factores, economía y relaciones internacionales.



Mientras que se mantuvo en el mismo lugar en cuatro: Sociedad, gobiernos, precursores e innovación.



Si bien avanzó, no logró mejorar con respecto a los otros países, lo que lo llevó a quedar en los últimos 10 sitios junto con Colombia, Turquía, Rusia, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, India y Nigeria que quedó en el último lugar.



El directo general del IMCO, Juan Pardinas, dijo que estamos en el peor año de inseguridad y homicidios, algo que preocupa, porque no se han tomado acciones para combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública, como reformar el artículo 102 para tener una fiscalía que sirva.



Para el IMCO, ante la falta de Estado de derecho las perspectivas son que “de no enfrentarse, México será un país más pobre, violento y con menos oportunidades de prosperidad”.