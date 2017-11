Consejero del INE no ve proselitismo adelantado de Meade y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El consejero electoral Marco Antonio Baños aseguró que por ahora el activismo de los virtuales precandidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y José Antonio Meade, del PRI, está dentro de la norma y no se observa proselitismo adelantado.



"No veo que estén en una promoción del llamado al voto, vamos a ver qué situaciones se presentan estos días, entiendo que están en sus procesos internos buscando las posibilidades de sus partidos, así que, en mi opinión, no hay algún elemento ahorita que indique" que están adelantados, dijo.



En todo caso, si alguien se siente agraviado, siempre queda el camino de que presenten una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), expuso.



Baños Martínez recordó que el INE emitió lineamientos e hizo un esfuerzo para que hubiera piso parejo y normas de mayor equidad en la contienda pero una interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló esa posibilidad.



Ahora, indicó, habrá que sujetarnos a las reglas de las precampañas.



El fin de semana, López Obrador, líder de Morena, anunció que registrará su precandidatura a la Presidencia el 12 de diciembre.



El lunes, Meade entregó al PRI su solicitud para ser considerado candidato de ese partido.



Baños Martínez desestimó que videos que circulan en redes sociales o el anuncio de ambos aspirantes los coloque en violaciones a la ley, por ahora.



“Yo lo veo en la parte que les toca dentro de los procesos internos de sus partidos pero no los veo con llamados al voto”, sostuvo.