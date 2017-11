No tengo cadáveres en el clóset: Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José Antonio Meade afirma que no guarda cadáveres en el clóset que luego le vayan a saltar en la contienda electoral de 2018.



Asegura que no teme que le aparezcan propiedades, empresas, conflictos de intereses, cuentas inexplicables o paraísos fiscales.



"Soy una persona de valores, de familia, de convicciones, que no guarda cadáveres ni en el clóset ni en ningún otro lado", dice el aspirante a la candidatura presidencial por el PRI.



En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que en el tricolor hay "unidad real", porque todos saben que es una elección muy importante y hay mucho en juego. "La unidad está cimentada en valores fundamentales", sostiene.



No ve fracturas internas ni rompimiento con los militantes priistas por su condición de simpatizante; al contrario, esa tesitura la observa como una forma de apertura del partido a la sociedad.



Sin resquemores, ofrece incorporar a su lado a Miguel Ángel Osorio Chong o a Aurelio Nuño. "A ellos y a miles más, incluso volteando a ver fuera del partido. Me anima la posibilidad de que este sea un proyecto incluyente y escuchemos muchas voces", precisa.



Al preguntarle sobre las diferencias que encuentra en el Frente Ciudadano por México y Andrés Manuel López Obrador, apunta: "En el caso de ambos lo que hay es hambre de poder y no ganas de transformar".



En cualquier caso, confía en derrotarlos en los comicios de 2018.

Reconoce que las candidaturas independientes enriquecen el debate, pero no los mira victoriosos.



Sobre los elogios de Luis Videgaray la semana pasada, rechaza que hayan puesto en peligro su postulación y agradeció esas palabras de quien considera su amigo.



En su opinión, México tiene hoy finanzas públicas sanas, hay generación de empleo y reducción de la pobreza extrema.