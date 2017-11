Acusan que fracasó plan de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO()

Los históricos niveles de violencia y el aumento de 8 de los 10 delitos de alto impacto evidencian que la política de seguridad puesta en marcha por autoridades federales y estatales es fallida, afirmó ayer el Observatorio Nacional Ciudadano.



Francisco Rivas, director de la organización, consideró que ante la peor crisis de inseguridad y la inexistencia de una respuesta contundente, lo esperado sería ver renuncias de los funcionarios responsables de combatir el crimen.



"La posición del Observatorio no es pedir la renuncia de una autoridad, (sino) una política de seguridad y justicia, pero eventualmente si no la quieren dar, entonces sí que renuncien, y que renuncie quien no quiere comprometerse con México", señaló Rivas, cuestionado sobre si tendría que renunciar el secretario de Gobernación.



RECONOCE PENDIENTES



El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, reconoció que hay tareas pendientes en la materia.



"Yo creo", dijo, "que aquel funcionario que no esté dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo libre, su familia, su existencia misma en trabajar por resolver temas como la seguridad, tendría que hacerse a un lado".



"Los que lo estamos haciendo, que somos muchos", aseguró, "quisiéramos seguir trabajando; estoy completamente de acuerdo que quien no esté dispuesto a eso, que lo haga, yo a mi alrededor, a mis compañeros de muchas instituciones veo lo contrario, veo gente que sacrifica su vida personal, su familia, todo, por el País".