Llama Cardenal a compartir bienes con quienes no tienen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el cardenal Norberto Rivera llamó a compartir sus bienes con quienes no los tienen.



Señaló que al término de la vida humana no podremos sacar nada de lo que tenemos cuando salgamos de este mundo.



"Así lo recordaremos en el próximo Día de los Muertos pero, mientras estemos en este mundo, mientras vivimos, sí podemos compartir algunos de nuestros bienes con aquellos que no han podido entrar al banquete de esta vida", dijo.



Este será el "pasaporte para que nosotros entremos al reino de los cielos".



Recordó que "somos muy hábiles para poner pretextos, escondites y escapatorias para no ayudar a nuestro prójimo" y exhortó a los fieles a recordar, como la parábola del buen samaritano, que el prójimo no sólo son las personas cercanas, sino aquellos que no tienen quien los defienda "como los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los indigentes".



"El primer y principal prójimo no son los cercanos, es el pobre. El amor a Dios se va a manifestar, se va a realizar, amando a los pobres", señaló.