Buscamos cuerpo de víctima, luego veremos daños por lluvias: El Bronco

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, informó que aún no se encuentra el cuerpo de la mujer que falleció a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron a la entidad la noche del jueves en un socavón provocado por el exceso de agua.“Desgraciadamente, hubo un socavón por el exceso del agua y una señora que no la localizamos y que están todos los cuerpos de seguridad trabajando. Ahí hubo un accidente donde hubo cinco personas de las cuales una no la localizamos, cuatro ya han sido rescatados y estamos en la condición de encontrar a la persona y luego ya veremos el tema de los daños”, dijo el gobernador.Entrevistado después de participar en la Reunión Anual de Industriales, Rodríguez Calderón dijo que hay daños en infraestructura y se trabaja con los presidentes municipales de los ayuntamientos afectados para diseñar un plan de acción.“Está ahorita Protección Civil y el secretario general de Gobierno con los presidentes municipales del área metropolitana para evaluar lo que tenemos y poder hacer un plan”, dijo.El gobernador de Nuevo León añadió que no se harán especulaciones sobre negligencias que hayan provocado el accidente ante las lluvias en la entidad.“Quiero primero asegurarme de que la gente no tenga un riesgo en ese sentido. Todo protección civil está trabajando en eso y antes de hacer una especulación en eso he pedido a protección civil que haga un dictamen pero primero hay que encontrar a la señora”, añadió.Según el gobernador, no ha sido necesaria la instalación de albergues en la entidad ante las lluvias.