Luce zapatos nuevos niño discriminado en cine de Tabasco

TABASCO(SUN)

José Manuel, el niño descalzo a quien en días pasados se le negó la entrada a Cinépolis Plaza las Américas, se pasea por el lugar y luce zapatos nuevos.



El pasado 20 de septiembre, el niño compró su boleto para ingresar a una de las salas, pero, empleados del lugar le negaron el acceso bajo el argumento que sólo llegaba a molestar a los clientes y dañaba las máquinas de los videojuegos. El incidente fue grabado y subido a las redes sociales.



En las imágenes se aprecia la llegada de una mujer quien se identifica como la gerente de los cines, que viste pantalón de mezclilla y una blusa blanca, quien también pide que lo saquen, incluso le devuelve el dinero que el niño pagó por su boleto. “Ahí están 50 pesos, jala, jala para fuera y te dije: ‘No te quiero ver aquí’”, le insiste, mientras se retira.



Ante estos hechos, Cinépolis emitió un comunicado señalando que repudian cualquier acto de discriminación y declaran que no permitirán que sus colaboradores o proveedores actúen en contra de los valores de la empresa.



Agregan: “Nos pusimos en contacto inmediato con el pequeño José Manuel, quien visitó nuevamente Cinépolis Las Américas-Villahermosa, participó en el programa Vamos Todos a Cinépolis y seguiremos en contacto con él para seguirlo apoyando”.



Informan que los empleados que participaron en este acto de discriminación fueron despedidos: “Desvinculamos a los colaboradores involucrados y terminaremos nuestra relación comercial con el proveedor externo responsable de esta desafortunada situación”, señaló la empresa.



EL UNIVERSAL constató que José Manuel puede ingresar a las diversas áreas de los cines, viste ropa y zapatos nuevos; sin embargo, no da entrevistas. “¿Sabes que eres famoso en Internet?”, se le pregunta. “Sí, pero no voy hablar”.