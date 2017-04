Ordena Fiscalía de Durango investigar fuga de Bailey

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Fiscal General del Estado de Durango, Ramón Guzmán Benavente, ordenó una investigación a fondo del procedimiento y de los agentes que participaron en la detención de Eduardo Bailey Elizondo, luego de que se fugara.



De esta averiguación se desprenderán responsabilidades en los casos que se demuestre omisión o negligencia en su actuar, se explicó en un comunicado.



“Es determinante que se revise el procedimiento desde su origen, desde que se generó la colaboración de la orden de aprehensión y todos sus elementos, así como la participación del personal de la Fiscalía”.



Eduardo Bailey Elizondo, ex dirigente del PRI en Nuevo León, fue detenido este viernes en sus oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Durango, donde fungía como delegado de la dependencia desde diciembre de 2015.



No obstante, este sábado se dio a la fuga, por lo que el gobierno de Nuevo León acusó a la Fiscalía de Durango de permitirlo.



Bailey Elizondo fingió un problema de salud y fue llevado a una clínica, de dónde escapó vestido con una bata de hospital y auxiliado por una persona no identificada.



Se le acusa por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, por un supuesto quebranto financiero por 359 millones de pesos, registrado en el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por la compra de certificados bursátiles, sin capacidad de crédito ni garantía.