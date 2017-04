Presentan nueva denuncia por corrupción durante gobierno de Javier Duarte

(SUN)

Autoridades fiscales de Veracruz presentaron una nueva denuncia penal por presuntos desvíos de recursos públicos cometido durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala en espera de ser enviado a México donde es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.



El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó la denuncia por un presunto desvío de 713 millones 514 pesos del Fideicomiso de Inversión y Administración Denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap).



La querella está radicada en la Fiscalía número 11 adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con el número de Carpeta de Investigación FESP/276/2017/XI-04.



Los auditores encontraron irregularidades en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015, en la que se determinaron erogaciones sin existir evidencia de la Autorización del Comité Técnico del mismo por un importe de 213 millones 212 mil 342 pesos.



El Orfis determinó que el Fideicomiso contrató y pagó servicios profesionales bajo la figura de salarios y asimilados a 29 trabajadores, por un importe de 5 millones 769 mil 31 pesos, en contravención a lo dispuesto por el Convenio de Coordinación de Desarrollo.



Este convenio establece que los Programas y componentes previstos en las Reglas de Operación Vigentes, no contarán para su operación con estructura técnica y administrativa, auxiliándose en la supervisión, operación y desarrollo de sus acciones, con las dependencias y entidades que se especifican en las Reglas de Operación o Lineamientos de cada programa y/o componente.



Además, el Fideicomiso otorgó apoyos y/pagos por un importe de 494 millones 19 mil 140 pesos y no se encontró evidencia física sobre los recursos entregados a los beneficiarios; así como que se haya verificado el seguimiento o avance físico-financiero, que se le dio al otorgamiento de dichos recursos.



De lo anterior se desprendió el incumplimiento por parte de ex servidores públicos de no presentar, durante la Primera Fase y Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización Superior, de la Cuenta Pública 2015, del referido Fideicomiso, la evidencia de comprobación del gasto, o autorizaciones respectivas, ni mucho menos los reintegro de los recursos económicos a las cuentas bancarias específicas.