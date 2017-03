Exige Barrales renuncias de senadores que dejaron bancada del PRD

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, se mantuvo en la exigencia de que renuncien los senadores que, aún militando en dicho partido, decidieron ayer salirse del grupo parlamentario del Senado, pues de lo contrario -anticipó- se tomarán cartas en el asunto.



Los legisladores aludidos son el senador Miguel Barbosa –quien aún milita en el PRD, aunque con derechos suspendidos-, Luz María Berinstáin y Raúl Morón, a quienes reiteró el llamado a ser congruentes y dejar al partido.



Cuestionada sobre si el PRD tomará cartas en el asunto en caso de no renunciar, Barrales afirmó “sí por supuesto, estamos obligados a hacerlo, no solamente nosotros, seguramente muchos militantes más estarán en el reclamo” de actuar.



Barrales indicó que no se puede “medio estar” en un partido, o “estar en un partido en el que no se cree y al que se está constantemente atacando”.



El resto de los senadores que, se anunció ayer, se salían del grupo parlamentario, desde hace años y meses ya habían dejado a ese partido, respetamos su decisión, reiteró, pero los que militan aún en el PRD deben tomar una decisión.



La presidenta nacional del PRD y la secretaria general perredista, Beatriz Mojica Morga, anunciaron la realización de una concentración nacional en el Zócalo capitalino, el sábado 8 de abril, donde ese partido presentará las 10 acciones que el partido promoverá para cambiar el rumbo del País.



Se dará muestra de que el PRD sigue apoyando las causas de la gente, dijo Mojica.



En el anuncio estuvieron también integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el secretario de Acción Política Estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho; el de Organización camerino Márquez, el de Diversidad Sexual, Antonio Trejo; la de Movimientos Sociales, Roxana Luna y el de Finanzas, Manuel Cifuentes.