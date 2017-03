México construye la nueva relación con EU con convicción: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante jefes de Estado de Centroamérica, reunidos en la XVI Cumbre Tuxtla del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en la Ciudad de San José, en Costa Rica, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación con Estados Unidos, por lo que pidió no aislarse y ver por la integración ante los desafíos que enfrenta al región."Hoy, México enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Trabajamos conjuntamente para superar diferencias, a través del diálogo. Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones", dijo.Durante la inauguración de la Cumbre a cargo del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, el Jefe del Ejecutivo agradeció las muestras de solidaridad y confianza que han tenido los países de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe con México en los últimos meses.En su discurso, como parte de la inauguración de la XVI Cumbre Tuxtla, el titular del Ejecutivo aseguró que mantendrá una estrecha comunicación con los países integrantes, "cuando se traten temas que involucren a la Región de Mesoamérica".Ante los jefes de Estado de Colombia, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y el anfitrión, Costa Rica, el presidente Peña Nieto afirmó que el aislamiento no es la solución a los desafíos de la región."Hoy, la presencia de todos ustedes aquí, demuestra que el diálogo y la apertura son la vía correcta hacia la integración. Sabemos que el aislamiento no es la solución a nuestros desafíos."Este mecanismo nos ha permitido favorecer el diálogo político, la integración económica y la cooperación para el desarrollo entre nuestros países. Unirnos frente a los retos que compartimos, tanto en el ámbito regional como global", expuso.