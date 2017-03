Impugnarán fallo que dio libertad a uno de "Los Porkys"

XALAPA, Veracruz(SUN)

La Fiscalía General del Estado anunció que recurrirá a un “Tribunal de Alzada” para impugnar la decisión de un juez federal que otorgó un amparo a uno de los tres implicados en el caso de "Los Porkys" de Costa de Oro.



En un comunicado de prensa, el órgano autónomo aseguró respetar la decisión del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, pero no compartirla.



“En consecuencia, hará uso de los recursos y facultades contempladas por la Ley, a fin de que no tenga lugar impunidad y defender los derechos de la víctima, para lo cual se dará vista a un tribunal de Alzada”, expresó la dependencia.



El Fiscalía General del Estado es Jorge Winckler, era el abogado defensor de la víctima.



El Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró que no se acredita fehacientemente la acusación de “pederastia” que se fincó en contra de Diego “N”, detenido en junio pasado en Madrid, España, y extraditado a México en enero.



Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Edel Álvarez Peña aseguró que respetan la decisión del juez federal y destacó que deberá ser la Fiscalía la que determine que se hará legalmente en el caso.



La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), calificó de absurda la decisión del juez, pues consideró que los argumentos son incongruentes y desvirtúan el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental donde no se observa intención lasciva ni la intención de copular”.



De acuerdo con la afectada, la agresión a la menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en la zona turística de Veracruz-Boca del Río; no obstante, la denuncia penal se presentó hasta marzo de ese año.