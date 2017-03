Frustran tercer ataque contra comunicador

LA PAZ, BC(SUN)

Julio Omar Gómez Sánchez, un comunicador radicado en Los Cabos, enfrentó un tercer ataque a su domicilio por parte de sujetos armados, producto de la agresión uno de sus escoltas falleció.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana —tiempo local— en el fraccionamiento Arcoiris de Cabo San Lucas, cuando unos sujetos armados se disponían a incendiar la vivienda del comunicador, como ya lo habían hecho en diciembre del año pasado.



Julio Omar Gómez Sánchez, quien a lo largo de dos años compartió algunas denuncias ciudadanas y nota roja en su página de Facebook 911 Noticias, resultó ileso junto a su familia; no obstante, una de sus escoltas —asignadas por el mecanismo de Protección a Periodistas— murió cuando era trasladado de urgencia al hospital, luego de recibir varios impactos de bala, al sorprender a los atacantes.



Ataques previos. El primer atentado ocurrió en diciembre del año pasado. Un grupo de hombres incendió un automóvil que se encontraba en la cochera y el fuego se extendió afectando gran parte de la vivienda.



Gómez Sánchez no se encontraba en su domicilio.



La siguiente agresión tuvo lugar en febrero, cuando le prendieron fuego a otro vehículo, una camioneta Toyota Tacoma, modelo reciente.



Fue entonces cuando el comunicador se sometió al Programa de Protección a Periodistas.



A través de su red social, el comunicador informó que dejaba las actividades noticiosas luego de las agresiones a su patrimonio.



Hace unas semanas se integró al equipo de Comunicación Social de la delegación municipal de Cabo San Lucas. Antes de iniciar los reportes noticiosos, en 2012 y 2013 laboró como inspector de Protección Civil.



En los atentados previos, Gómez Sánchez refirió no tener duda de que los hechos estaban vinculados a su labor al hacer públicas denuncias de ciudadanos en temas como actuación policíaca o restricción de accesos a playas.



Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad se había pronunciado sobre el caso. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tampoco había informado sobre las primeras indagatorias.