Inadmisibles, expresiones contra Fuerzas Armadas: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al reiterar su reconocimiento y gratitud al Ejército y la Marina, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “son inadmisibles e inaceptables las expresiones y descalificaciones que algunos hacen, de manera simple, por ignorancia o con dolo en contra de la labor de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas”.El mandatario encabezó un encuentro inédito con más de 32 mil efectivos de las Fuerzas Armadas de todas las regiones militares del país y sus familias en el Campo Militar 1-A en Naucalpan, Estado de México.En el encuentro, que también llegó a otros 86 mil efectivos de manera virtual —para sumar más de 118 mil en total—, el Presidente dijo: “Quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, denigran a México; quienes lastiman a nuestras Fuerzas Armadas, lastiman a México; quienes desacreditan el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, desacreditan a México; nuestras Fuerzas Armadas con orgullo y con sentido de lealtad portan el uniforme de la patria, son la viva representación de la patria y su trabajo es velar por México todos los días. Hoy el Presidente de la República les dice ‘gracias’. Gracias a todas nuestras Fuerzas Armadas por ser leales a México”, externó.Acompañado de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón, de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , y de Hacienda, José Antonio Meade , el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que su administración “no ha abandonado a las Fuerzas Armadas, al contrario, los ha apoyado con recursos para que se sigan consolidando”. Adelantó que así será hasta el final de su sexenio.“Mi gobierno seguirá dedicando esfuerzos, recursos y apoyos para que sigan fortaleciéndose para bien de México y para bien de la familia militar”, afirmó.Reconoció que la tarea del Ejército, de la Armada de México y de la Fuerza Aérea no es ocuparse de la seguridad en las calles, pero, “es cierto que el crimen organizado en muchos lugares ha tenido capacidades mayores a las de varias corporaciones policiacas y eso ha llevado a una decisión del gobierno de que nuestras Fuerzas Armadas apoyen de forma subsidiaria las tareas en favor de la seguridad de las familias mexicanas”.Destacó que los soldados y marinos han servido a México con lealtad, con compromiso, patriotismo y “enorme sentido de institucionalidad con respeto a la ley. Con absoluto respeto a los derechos humanos”.El mandatario agradeció que las fuerzas castrenses hayan tenido que suplir a algunas otras instituciones o corporaciones policiacas que se han quedado cortas o hacen un trabajo ineficiente o inexistente. “Cuando eso ha ocurrido, ahí está la presencia de nuestros soldados, pilotos y marinos, cuidando la seguridad de las familias mexicanas”, dijo.Reconoció a las familias de los soldados, marinos y pilotos porque todos los días arriesgan su vida, pero pese a esto, el respaldo familiar es el soporte moral.Crisis.El presidente Enrique Peña Nieto criticó a quienes aseguran que en México hay crisis, pues dijo que, crisis es la que seguramente tienen en sus mentes, pues hay empleo y crecimiento en México. “No es lo que está pasando, y las cifras hablan por sí mismas. Honestamente, somos un País que en un entorno mundial complejo y difícil, sí hemos venido creciendo. Hoy tenemos empleo. Cuando hay crisis, no hay empleo, hay desempleo. Hoy tenemos empleo y la cifra de empleo más alta de la que se tenga registro: 2.6 millones de empleos se han generado en poco más de cuatro años”, resaltó.También habló de la reforma fiscal y dijo que hubo muchos a quienes no les gustó esta medida, pero a quienes más impactó fue a las familias de mayores ingresos, y destacó que se cuidó siempre a las familias de menores ingresos, es decir, al grueso de los mexicanos.El Presidente inauguró la sucursal 19 de Banjército y el Auditorio Multimedia que consolida el Sistema Militar de Capacitación Virtual y el Centro Militar de Evaluación.