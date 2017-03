Edgar Veytia, fiscal general de Nayarit, fue detenido en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Edgar Veytia, quien se desempeñaba como fiscal general de Nayarit, fue detenido en Estados Unidos, informó el gobernador Roberto Sandoval.



En conferencia de prensa, el mandatario estatal dijo que los detalles de la detención aún no han sido del conocimiento público.



Sin embargo, versiones señalan que Veytia fue detenido en San Diego, California Estados, por agentes de Control Border Protection, por presuntamente haber metido droga a ese país.



“Competerá a las autoridades estadounidenses dar a conocer los detalles”, expuso Sandoval.



“Hasta ahorita sólo hay especulación, no hay nada formal en este momento en el que se pueda decir que ya es culpable, cuando en este momento, apenas, se están haciendo las investigaciones”.



No tenemos muy claro la detención del licenciado Veytia, expuso el gobernador, y aseguró que mantendrán su compromiso con la transparencia.



En su lugar ha sido designado como encargado de la Fiscalía Carlos Alberto Rodríguez Valdés.



“Es una noticia que no esperábamos”.