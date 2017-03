Vázquez Mota pide a PGR le informe si existe investigación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota , envió una carta a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar que se le informe si existe alguna investigación en su contra.Luego de que se informara que la PGR investiga al padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota , por lavado de dinero, la candidata a la gubernatura del Estado de México envió la misiva dirigida al Procurador Raúl Cervantes Andrade.En el documento, Vázquez Mota solicita al Procurador que se le informe si en los archivos de la PGR “existe denuncia alguna interpuesta o el inicio o curso de alguna investigación en lo general y en lo particular por operaciones de procedencia ilícita, en mi contra”.Según la investigación de la Procuraduría General de la República, el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.Al respecto, la PGR informó que, por ser una averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por ley.Respecto a la investigación, Josefina Vázquez Mota atribuyó al "uso faccioso" de las instituciones la investigación iniciada contra integrantes de su familia por presuntas transacciones económicas con empresas fantasma señaladas de lavado de dinero.“La nota la que hace referencia el día de hoy, no me involucra en ninguna conducta indebida”, manifestó.Al respecto, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, exigió a la candidata del PAN al Estado de México que aclare si sabía o no que su familia están en investigación por presuntas acciones ilícitas.Por su parte, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos por el presunto caso de lavado de dinero por parte de la familia de la precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota La denuncia señala que al tratarse de una elección constitucional y ante la presunta posibilidad de que la precandidata pueda estar ligada a actividades ilícitas, el tema se convierte en un asunto de interés público, “por lo que solicitamos a esa representación social, que sin demora inicie una carpeta de investigación o amplíe la iniciada”, resalta el texto.