Difunden video de presunto traslado de paciente en carrito de super en hospital de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco (SUN)

Ingenio mexicano o carencia de presupuesto? Es el Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa de la @SSalud_mx en Villahermosa, Tabasco pic.twitter.com/IqC5L5kcX4 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) 28 de noviembre de 2017

En un video difundido en redes sociales se observa a un presunto paciente del Hospital Gustavo A. Rovirosa, en Tabasco, siendo trasladado en un carrito de supermercado. El hecho fue descalificado por el secretario de Salud estatal, Rommel Cerna Leeder, quien acusó que se trató de un montaje para desprestigiar al hospital y la dependencia que encabeza.En la grabación de 22 segundos, que fue difundida en Facebook y Twitter, se aprecia como una persona es sacada del área de radiología en condiciones pocos higiénicas y es subida a un carrito que comúnmente es utilizado para realizar compras en tiendas de autoservicios; es apoyado por dos doctores, mientras otra persona que no se logra identificar realiza el video.Hasta el momento, El Universal no ha podido corroborar de forma independiente la autenticidad del video.Por su parte, el secretario de Salud estatal acusó que se trato de un montaje armado, debido a que afirma que en el video se puede observar que la persona enferma se puede mover sin ayuda, y pudo haber utilizado una silla de ruedas de las que hay en el hospital y no lo hizo.“No es que se haya prestado (el paciente), es que lo hicieron con mucho dolo, los que estuvieron ahí y los que subieron el video a las redes sociales. Estamos en investigación porque también se viola la privacidad de un paciente que eso ya va en contra de los derechos humanos”, indicó.Advirtió que se están haciendo las investigaciones necesarias para dar con los responsables y aplicar las sanciones. “Estamos haciendo las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades. Estamos haciendo las investigaciones correspondientes, se violó la privacidad de los pacientes como marca la ley en materia de salud que tenemos que cuidarla”, refirió.Por su parte, el director del nosocomio, Francisco Javier Gutiérrez Moreno, se sumó a esta descalificación del video, acusando que es el mismo personal que labora en el hospital quien busca desacreditar el trabajo que se viene haciendo al interior de la Secretaría de Salud.“Esto es un montaje, preparado para desacreditar el trabajo muy intenso que a lo largo de 365 días ejecutan de manera profesional todos los trabajadores del hospital Rovirosa, los médicos, trabajadores sociales, enfermeras y personal general”, aseveró.Francisco Javier Gutiérrez acusó que están dañando la imagen del hospital, “no solo violaron la privacidad del paciente, sino que faltaron a su ética profesional los trabajadores que se prestaron hacer ese tipo de videos para desacreditar el trabajo del hospital”, apuntó.Esta grabación circuló justamente un día antes que el Secretario de Salud acuda a comparecer ante el Congreso Local para ampliar la glosa del V informe de gobierno.