Protesta de pilotos afecta 61 vuelos de Aeroméxico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una protesta parcial de pilotos de Aeroméxico ocasionó el retraso de dos vuelos y la cancelación de 59 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



El número estimado de pasajeros afectados es de 10 mil personas. El paro parcial comenzó a las 6:00 horas y concluyó a medio día.



De acuerdo con Aeroméxico, los pilotos no se presentaron a sus vuelos en protesta por el despido del capitán José Manuel Orduño de Aeroméxico Connect quien fue despedido por mala conducta.



No obstante, la Asociación Sindical de Pilotos de México (ASPA) dijo que el despido fue por un tema médico que la aerolínea no reconoce, ya que al piloto lo operaron del cuello y cuenta con sus incapacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social.



"Este movimiento fue una muestra de unión y apoyo que caracteriza a los pilotos de ASPA ante las injusticias, hecho que nos fortalece como gremio y como seres humanos”.



“Aplaudimos la unión, sin embargo, no fue una directriz emanada por el Comité Ejecutivo o avalada por la Asamblea General, nuestro órgano máximo de toma de decisiones”, indicó ASPA, en un comunicado.



El sindicato de pilotos logró entablar un diálogo con la aerolínea para esclarecer si se trata de un despido injustificado y agregó que trabajará para reducir lo antes posible las afectaciones.



Por su parte, Aeroméxico indicó que los vuelos demorados fueron AM 519 Ciudad de México-Villahermosa y AM 0900 Ciudad de México-Monterrey.



Aeroméxico informó que no cobrará cargos por reexpedición, cambio de fecha de salida o regreso, así como por cambio de vuelo; siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina.



Si se realiza un cambio de ruta, el pasajero deberá pagar la diferencia de tarifa entre el boleto original y el nuevo al momento de realizar el cambio.



Y si decide no utilizar este beneficio, cuenta con un año de vigencia para hacer los cambios, a partir de la fecha de expedición.



“Es importante mencionar que no tenemos responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se dé por la afectación como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros”, indicó Aeroméxico.



El programa aplica del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2017 y el periodo del viaje hasta el 08 de diciembre de 2017, pero aplica solo para boletos emitidos al 28 de noviembre de 2017.