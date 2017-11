Prevé INE recorte "quirúrgico" a su gasto para el 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza cancelar la instalación de cientos de casillas especiales, reducir la promoción de su Estrategia Nacional de Educación Cívica (Enncivica) y diferir proyectos no relacionados con las elecciones del 2018, para ajustar su gasto en 800 millones de pesos que le recortó la Cámara de Diputados.



El presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, Ciro Murayama, recordó que sólo por la reducción en el tiempo por el que serán contratados miles de Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) –medida anunciada hace 2 semanas por el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova- habrá ahorros por 80 millones de pesos.



Los consejeros del INE se reunieron este martes para analizar las posibilidades de recorte a algunos de sus programas en aras de ceñirse al gasto autorizado por la Cámara de Diputados, misma que no atendió la solicitud de 25 mil millones de pesos de presupuesto del INE para 2018 y lo ajustó a la baja en 800 millones de pesos.



Murayama explicó que entre los asuntos en que se prevé recorte "quirúrgico" está la ENNCIVICA. Se reducirán gastos de promoción de esa estrategia, que busca incentivar la participación ciudadana no sólo en elecciones sino en asuntos públicos.



Sobre las casillas especiales –aquéllas en las que los ciudadanos en tránsito (fuera de su entidad, distrito o sección electoral) pueden votar en elecciones de Presidente o en su caso de gobernador- el consejero explicó que se tenía proyectadas 2 mil 500 y ahora se prevé instalar mil 500, con un ahorro de 8 millones de pesos.



La próxima semana la Comisión de Presupuesto del INE analizará un proyecto de ajuste al gasto, para que la Junta General Ejecutiva del INE la proponga al Consejo General del organismo, el 8 de diciembre.