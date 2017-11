Anaya acabó con oportunidad del PAN de volver a Los Pinos, asegura Cordero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Ernesto Cordero Arroyo (PAN) afirmó que a su dirigente nacional Ricardo Anaya acabó con la posibilidad de que Acción Nacional regrese a Los Pinos en 2018, porque todo lo que toca “lo incendia”.



“El Frente acabó con la posibilidad de que el PAN regresara a los Pinos en 2018, en particular su presidente, Ricardo Anaya. Y miren, lo que toca Anaya lo incendia, por algo le dicen ´El cerillo´”, comentó en entrevista.



Cordero Arroyo, identificado con el grupo de senadores rebeldes de Acción Nacional, aseguró que aunque es militante panista no está obligado a votar por el Frente.



“Sé que soy militante de un partido político, pero tampoco estoy obligado a votar por una barbaridad, como las que está proponiendo el Frente Ciudadano por México, que están proponiendo demagogia pura. El ser militante de un partido político no me obliga a votar por algo tan absurdo como lo que están proponiendo”.



Cordero deseó el fracaso del Frente Ciudadano por México, porque en su opinión, éste ha hecho mucho daño a la democracia mexicana.